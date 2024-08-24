Метеочувствительных петербуржцев ждут новые магнитные бури

Метеочувствительным жителям Санкт-Петербурга стоит приготовиться к новым магнитным бурям. Ученые из Института прикладной геофизики зафиксировали девять вспышек класса М на Солнце, произошедших 23 августа.
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