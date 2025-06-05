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Царьград

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Первая жертва лета: мальчик утонул в Оби около парка "Арена"

Первая жертва лета: мальчик утонул в Оби около парка "Арена"

Спасатели достали из Оби тело 14-летнего мальчика, который купался в месте неорганизованного отдыха.В районе новосибирского парка "Арена" утонул подросток.

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