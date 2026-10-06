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Царьград

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Замглавы медучреждения Тольятти обвиняется в хищении 289 тысяч

Замглавы медучреждения Тольятти обвиняется в хищении 289 тысяч

Заместитель главного врача одного из медучреждений Тольятти обвиняется в хищении 289 тыс. рублей бюджетных субсидий: по версии следствия, в 2023–2025 годах он вносил в информационную систему ложные данные об оказании паллиативной помощи 371 пациенту.

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