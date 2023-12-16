В G7 активизировалось обсуждение конфискации заблокированных российских ЗВР

Страны «Большой семерки» (G7) в последние несколько недель интенсифицировали обсуждение возможности конфискации замороженных активов Банка России приблизительно на $300 млрд, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии