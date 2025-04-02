Начальника забайкальской колонии задержали за вымогательства у осужденных

В Забайкальском крае задержан начальник исправительной колонии по подозрению в превышении полномочий, возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из иной заинтересованности»).
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