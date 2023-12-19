В помощь огороднику: лунный посевной календарь на все месяцы 2024 года Алёна Юрьева Посевной календарь для сельского хозяйства по лунному циклу давно является полезным инструментом для садоводов и огородников, помогая оптимизировать уход и получение урожая.
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