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Свежие комментарии

  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

В помощь огороднику: лунный посевной календарь на все месяцы 2024 года

В помощь огороднику: лунный посевной календарь на все месяцы 2024 года

В помощь огороднику: лунный посевной календарь на все месяцы 2024 года Алёна Юрьева Посевной календарь для сельского хозяйства по лунному циклу давно является полезным инструментом для садоводов и огородников, помогая оптимизировать уход и получение урожая.

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