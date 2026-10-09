Звездопад Дракониды: что это такое, где и как можно увидеть?

До 10 октября жители Северного полушария смогут наблюдать метеорный поток Дракониды, пик активности которого пришелся на ночь с 8 на 9 октября, отмечает астрономический портал EarthSky.
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