Ученые МИСИС нашли способ повысить прочность сплавов для энергетики

В НИТУ МИСИС сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из ИНМЭ РАН и Каталонского института нанонауки и нанотехнологий выяснили, почему высокоэнтропийный сплав CoCrCuFeNi показывает более низкую прочность, чем ожидалось.
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