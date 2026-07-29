Ученые МИСИС нашли способ повысить прочность сплавов для энергетики

Политика как она есть

В НИТУ МИСИС сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из ИНМЭ РАН и Каталонского института нанонауки и нанотехнологий выяснили, почему высокоэнтропийный сплав CoCrCuFeNi показывает более низкую прочность, чем ожидалось.