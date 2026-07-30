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Мировое обозрение

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«Почерк Драпатого»: Политолог объяснил, зачем Украина устроила провокацию со взрывом в Польше

«Почерк Драпатого»: Политолог объяснил, зачем Украина устроила провокацию со взрывом в Польше

Ночные инциденты на границе Польши и Украины обрастают всё более странными деталями. Официальная Варшава уже привычно указывает на «российский след», но есть версия, которая переворачивает эту историю с ног на голову.

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