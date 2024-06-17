РФ эффективно поглощает Украину по кускам и решила главный для себя вопрос

Evgenija Palette

Мне "нравится", когда этот КЛОУН начинает говорить о "территориальной целостности" (выучив американскую мантру"... А где это видано, в какие времена, в какой войне, чтобы ЗАВОЕВАННОЕ ВОЕННЫМ ПУТЕМ, ОПЛАЧЕННОЕ КРОВЬЮ ОТДАВАЛИ НАЗАД КРОВНОМУ ВРАГУ?... (только потому, что ЯНКИ очень хотят ВЛЕЗТЬ И РАЗОСРАТЬСЯ ПО ОСТАВШЕЙСЯ УКРАИНЕ... (простите мой французский...). НЕ БЫВАТЬ ЭТОМУ!