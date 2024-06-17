Россия на Украине использует эффективную для себя тактику мелких шагов. Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
РФ эффективно поглощает Украину по кускам и решила главный для себя вопрос
Комментарии
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Evgenija Palette
Мне "нравится", когда этот КЛОУН начинает говорить о "территориальной целостности" (выучив американскую мантру"... А где это видано, в какие времена, в какой войне, чтобы ЗАВОЕВАННОЕ ВОЕННЫМ ПУТЕМ, ОПЛАЧЕННОЕ КРОВЬЮ ОТДАВАЛИ НАЗАД КРОВНОМУ ВРАГУ?... (только потому, что ЯНКИ очень хотят ВЛЕЗТЬ И РАЗОСРАТЬСЯ ПО ОСТАВШЕЙСЯ УКРАИНЕ... (простите мой французский...). НЕ БЫВАТЬ ЭТОМУ!
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17 час.
Evgenija Palette
А Ты можешь ГАРАНТИРОВАТЬ, что тебе завтра КАМЕНЬ НА ГОЛОВУ НЕ УПАДЕТ?... Удивительно, КАКИЕ ВСЕ БРИТАНСКИЕ БАБЫ ДУРЫ!!! ( Задай мне вопрос, я скажу, кто ты...).
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17 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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38 мин.
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