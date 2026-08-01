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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Трое азербайджанцев нашли себе рабов в России. Все пошли под суд

Трое азербайджанцев нашли себе рабов в России. Все пошли под суд

Под суд отправлены трое азербайджанцев, которые превратили русских в рабов. Трое граждан Азербайджана приехали в Россию и завели себе рабов.

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Комментарии
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Ирина52
Завоз мигрантов из Средней Азии - это тенденция последних 10 лет, а не всего периода  до и после 1991.Я тоже против  подобной практики исламизации России. Но в то же время не надо забывать, что немало  советских людей иных национальностей разделяли общие ценности и реально принадлежали к единому некогда советскому народу. А сам факт рождения и проживания даже в РСФСР (не говоря уже об РФ) у либерально настроенной  той же московской и питерской элиты этого НЕ ГАРАНТИРОВАЛ. Так что надо  исходить из критериев СССР: лишать гражданства тех, кто проявил себя сторонником врагов нашего государства и народа, а не всех поголовно из-за национальности или по факту рождения не в той республике. Но это надо делать жестко и последовательно, включая судей и чиновников из промигрантского лобби, а не только самих мигрантов. И  в первую очередь депортировать (если нет оснований для предварительной отсидки) радикальных исламистов и их семьи. Что же касается браков с иностранцами, как показал  советский опыт, простой запрет или  препятствия юридического характера эффекта не дают, если это реальные браки. А за фиктивные надо наказывать обе стороны.
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Скверные они, безжалостные  и подлые.
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1 м.
b
borzov
приехали какие то азерботы в Россию и завели себе рабов из русских? это просто пиздец!!! по-моему, всех троих нужно расстрелять. Может русским взять азербайджан в рабство  в таком случае?
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1 м.