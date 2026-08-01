Трое азербайджанцев нашли себе рабов в России. Все пошли под суд

Ирина52

Завоз мигрантов из Средней Азии - это тенденция последних 10 лет, а не всего периода до и после 1991.Я тоже против подобной практики исламизации России. Но в то же время не надо забывать, что немало советских людей иных национальностей разделяли общие ценности и реально принадлежали к единому некогда советскому народу. А сам факт рождения и проживания даже в РСФСР (не говоря уже об РФ) у либерально настроенной той же московской и питерской элиты этого НЕ ГАРАНТИРОВАЛ. Так что надо исходить из критериев СССР: лишать гражданства тех, кто проявил себя сторонником врагов нашего государства и народа, а не всех поголовно из-за национальности или по факту рождения не в той республике. Но это надо делать жестко и последовательно, включая судей и чиновников из промигрантского лобби, а не только самих мигрантов. И в первую очередь депортировать (если нет оснований для предварительной отсидки) радикальных исламистов и их семьи. Что же касается браков с иностранцами, как показал советский опыт, простой запрет или препятствия юридического характера эффекта не дают, если это реальные браки. А за фиктивные надо наказывать обе стороны.