Посещение фабрики ´Красный пищевик´.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯУчащиеся 7-х классов ГУО ´Средняя школа №27 г. Бобруйска имени В.З.Хоружей´ посетили самую сладкую фабрику страны ´Красный пищевик´, посмотрели, как создается зефир, узнали многое из истории и, конечно же, полакомились самой свежей продукцией предприятия.