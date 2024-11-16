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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Посещение фабрики ´Красный пищевик´.

Посещение фабрики ´Красный пищевик´.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯУчащиеся 7-х классов ГУО ´Средняя школа №27 г. Бобруйска имени В.З.Хоружей´ посетили самую сладкую фабрику страны ´Красный пищевик´, посмотрели, как создается зефир, узнали многое из истории и, конечно же, полакомились самой свежей продукцией предприятия.

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