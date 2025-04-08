«Разговор с Шараповой мне очень помог»

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева в разговоре с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом» призналась, что готова продолжить эксперимент с совместными выступлениями в миксте с многолетним лидером нашего мужского тенниса Даниилом Медведевым.
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