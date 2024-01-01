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Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок

Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщило 31 декабря местное издание Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI).

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