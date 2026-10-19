На 31-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вывел команду вперёд, забив первый гол матча. Однако ближе к концу первого тайма полузащитник ЦСКА Иван Обляков реализовал назначенный пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Динамо» Николаса Маричаля в штрафной зоне, сравняв счёт.