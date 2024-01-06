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Астраханская служба ЗАГСа назвала красивые даты свадеб на 2024 год

Астраханская служба ЗАГСа назвала красивые даты свадеб на 2024 год

Тренд заключать браки в красивые даты с годами не теряет своей актуальности. Это не удивительно: эффектные комбинации цифр не только легче запоминаются, но и наделяют событие особой нумерологической эстетикой.

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