В МВД предупредили россиян о мошеннической схеме, направленной на родителей школьников. По данным ведомства, злоумышленники используют искусственный интеллект, чтобы подделать голоса учителей и классных руководителей и затем выманить деньги и коды из СМС у родственников учащихся.