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Токаева надули партнёры с Запада: Астана пытается запугать обидчиков Россией

Токаева надули партнёры с Запада: Астана пытается запугать обидчиков Россией

Сегодня Казахстанский премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о намерении правительства работать над сохранением подавляющей части доходов от нефтегазового сектора внутри республики.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Токаев пытается усидеть на двух стульях, не получится!!! Очко треснет до шеи!!! Предал Россию, теперь пусть сам свои проблемы решает.
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8 час.
АА
Алекс Архипов
Мы и сами такие же были. Да и сейчас почти то же. Вывозим всё за бесценок. И вся выручка остаётся  все на Западе.
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6 час.
сергей шмельков
у нас такие же капиталистов
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5 час.

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