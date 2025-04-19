Максим Никитин: На три буквы

История, раскрывающая тайны вашего (и не только) ДНК. фото: архив Максима НикитинаМного ли вы знаете о ДНК? А о генах? А если без анекдота про мутацию?Наш новый герой запрещает говорить, что он знает о генах все.
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