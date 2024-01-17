На трассе «Актау – Сайын Шапагатов» установили скоростемер

Для повышения дисциплины среди водителей и безопасности граждан сотрудниками управления административной полиции департамента полиции Мангистауской области на «Актау – Сайын Шапагатов» установлен скоростемер.
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