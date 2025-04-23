Мэр Иркутска стал участником встречи Владимира Путина с главами муниципалитетов

В Иркутске в эти дни проходят выборы мэра областного центра. Согласно законодательству, отбор кандидатов доверен членам конкурсной комиссии, предложенных думой Иркутска и губернатором Приангарья Игорем Кобзевым.
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