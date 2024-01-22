США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, которая будет состоять из прошедших обучение на Западе и присягнувших интересам Вашингтона украинцев.
США формируют в Киеве колониальную администрацию – российская разведка
Комментарии
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лина любимцева
Это сразу стало понятно, что на Украине будет колониальная администрация, раз США запретили Зеленскому назначать на должности людей по своему усмотрению.... ВОТ НАШИ власти все время все делают с оглядкой: "А ЧТО И КТО ТАМ СКАЖЕТ О НАС?"... А вот США делают, что им нужно, и ни на кого не оглядываются... Вот нас в 80-х годах обвинили, что мы "оккупировали восточную Европу", - в результате мы ушли оттуда. А то, что вся западная Европа оккупированы США с 1945 года прошлого века. нико не говорит. Боятся? Да и если скажут, США никак на это не отреагируют... ОНИ ВСЕГДА блюдут ТОЛЬКО СВОИ ИНТЕРЕСЫ!! И плевать они хотели на чье-то там мнение... Учиться нужно!!
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14 час.
лл
лина любимцева
Действительно....
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14 час.
Анастасия Гончарова
МЫ!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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8 час.
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