США формируют в Киеве колониальную администрацию – российская разведка

лина любимцева

Это сразу стало понятно, что на Украине будет колониальная администрация, раз США запретили Зеленскому назначать на должности людей по своему усмотрению.... ВОТ НАШИ власти все время все делают с оглядкой: "А ЧТО И КТО ТАМ СКАЖЕТ О НАС?"... А вот США делают, что им нужно, и ни на кого не оглядываются... Вот нас в 80-х годах обвинили, что мы "оккупировали восточную Европу", - в результате мы ушли оттуда. А то, что вся западная Европа оккупированы США с 1945 года прошлого века. нико не говорит. Боятся? Да и если скажут, США никак на это не отреагируют... ОНИ ВСЕГДА блюдут ТОЛЬКО СВОИ ИНТЕРЕСЫ!! И плевать они хотели на чье-то там мнение... Учиться нужно!!