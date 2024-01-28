Песков: информации о возможных датах визита лидера Палестины в РФ пока нет

Информации о том, планирует ли приехать в Россию лидер Палестины Махмуд Аббас, а также каких-либо предположений, когда может состояться визит, нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии