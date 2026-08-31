БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Релоканты-вредители»: Закона еще нет, но Петр Петров уже томится в черном списке

«Релоканты-вредители»: Закона еще нет, но Петр Петров уже томится в черном списке

Преступившие закон российские граждане рискуют оказаться за границей на бобах Светлана Гомзикова Фото: Martin Gerten/DPA/ PHOTAS/ ТАСС Материал комментируют: Сергей Андрейцо На сайте Министерства юстиции РФ начал работать новый реестр ограничений для осужденных россиян, покинувших страну.

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