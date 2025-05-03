Задержан подозреваемый в похищении ящика с пожертвованиями из храма в Пушкине

На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения 2 мая в полицию Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от охранника храма Сергия Радонежского о том, что тем же днем из храма в Фуражном переулке дом 4/8 был похищен ящик с пожертвованиями.