Задержан подозреваемый в похищении ящика с пожертвованиями из храма в Пушкине

На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения 2 мая в полицию Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от охранника храма Сергия Радонежского о том, что тем же днем из храма в Фуражном переулке дом 4/8 был похищен ящик с пожертвованиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии