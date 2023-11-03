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Алла Пугачева бросила Максима Галкина* и вернулась в Россию

Алла Пугачева бросила Максима Галкина* и вернулась в Россию

  .Baza: Алла Пугачева тайно вернулась в Россию   Алла Пугачева тайно вернулась в Россию. По данным "Базы", она въехала в страну вечером 2 ноября.

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Комментарии
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Ирина Черных
Вы правы. Деваться этой несчастной женщине некуда. Но все её несчастья от непомерных амбиций, неумения и нежелания любить и уважать свою Родину Россию и её народ.
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13 час.
Наталья Волкова
Сколько можно о пугачевой писать? Других тем нет? Не могут писаки успокоится, кого бросила, куда приехала. Да и хрен бы с ней
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13 час.
Людмила Петрухина
Носится старуха, как сраный веник по земле.
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5 час.

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