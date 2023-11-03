Алла Пугачева бросила Максима Галкина* и вернулась в Россию

Вы правы. Деваться этой несчастной женщине некуда. Но все её несчастья от непомерных амбиций, неумения и нежелания любить и уважать свою Родину Россию и её народ.

Наталья Волкова

Сколько можно о пугачевой писать? Других тем нет? Не могут писаки успокоится, кого бросила, куда приехала. Да и хрен бы с ней