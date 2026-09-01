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Стало известно, когда запустят первую в мире трансграничную канатку Благовещенск – Хэйхэ

Стало известно, когда запустят первую в мире трансграничную канатку Благовещенск – Хэйхэ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября, ФедералПресс. На Восточном экономическом форуме губернатор Амурской области Василий Орлов поделился актуальной информацией о ходе строительства уникального инфраструктурного объекта.

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