В Сочи продолжается дождливая погода 100%. К дождю добавился и ветер 💨 на море обещают волны до 4 метров.
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В Сочи продолжается дождливая погода 100%. К дождю добавился и ветер 💨 на море обещают волны до 4 метров.