'Cocoa Mayhem' Sends Prices To $4,000 Per Ton, Highest Since 1978 Cocoa prices Friday topped $4,000 per ton in New York, the highest level since 1978, as the outlook of poor crop harvests across West Africa has been a bullish factor pushing prices higher this week.
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