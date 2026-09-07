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Позаботиться заранее: как проголосовать на выборах в 2026 году не по прописке

Позаботиться заранее: как проголосовать на выборах в 2026 году не по прописке

Если в дни парламентских выборов 18-20 сентября вы не будете физически находиться по месту прописки, но захотите проголосовать очно (не электронно), это можно будет сделать на любом другом участке.

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