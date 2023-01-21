Электричества не будет у жителей нескольких улиц Уссурийска сегодня, 22 января

Временное отключение электричества ожидается сегодня, 22 января. С 12.00 до 17.00 часов света не будет в домах по улицам Солдатская, Лермонтова, переулок Широкий, переулок Валовый, переулок Прямой, переулок Южный.
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