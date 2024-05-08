В Динском районе Кубани Храм Рождества Христова девелопера ТОЧНО распишут мастера из Палеха

В Динском районе Кубани Храм Рождества Христова девелопера ТОЧНО распишут мастера из ПалехаФедеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) обсудил с представителями Екатеринодарской и Кубанской епархии вопрос росписи строящегося в Динском районе Храма Рождества Христова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии