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Ротенберг о победе над Беларусью: «Малой кровью не получилось – кровь была пролита. Грязь нужно убирать. Мы лишаемся наших игроков, звезд, падают рейтинги, с трибун уходят болельщики»

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле. «Очень важная победа для нас. Хочу поблагодарить команду.

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