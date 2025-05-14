Ученые назвали год, когда на Земле прекратится жизнь: шансов на жизнь не останется – высчитал время суперкомпьютер Ольга БезродняяС помощью суперкомпьютера специалистами NASA и Университета Тохо (Япония) выяснили, в каком году закончится жизнь на планете Земля.