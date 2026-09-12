Над Нью-Йорком появились световые колонны в память о 11 сентября

В Нью-Йорке вновь зажгли световые колонны в память о трагедии 11 сентября 2001 года. Акция "Дань памяти в свете" символизирует разрушенные башни-близнецы.
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