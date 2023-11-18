Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр

Народный артист РФ и дирижер Валерий Гергиев ответил на вопрос о возможности его назначения на должность директора Большого театра словами о том, что на данный момент он возглавляет Мариинский театр, и ситуация пока не меняется.
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