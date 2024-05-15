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ВСУ массово заполонили "особый" посёлок в Харькове. Координатор подполья сообщил прямо: "Местные в панике"

ВСУ массово заполонили "особый" посёлок в Харькове. Координатор подполья сообщил прямо: "Местные в панике"

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, к чему "реально" готовятся ВСУ на Харьковском направлении – украинские военнослужащие массово заполонили "особый" посёлок и люди понимают к чему всё идёт: "Местные в панике".

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