Женщина, пострадавшая на пожаре в астраханской многоэтажке, скончалась

Пожар в 9-этажном доме на улице Николая Островского случился накануне, 14 сентября. Спасатели справились с огнем менее чем за час, однако на пожаре пострадала 54-летняя женщина.
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