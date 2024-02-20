Приложение Worldcoin Wallet теперь ежедневно использует больше 1 миллиона пользователей

Проект криптовалюты Worldcoin (WLD)получил резкий недельный приток пользователей. Их база ежедневной активности превысила 1 миллион юзеров, что соответствует приросту на 140% за рабочую пятидневку, несмотря на неоднозначное отношение регуляторов.
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