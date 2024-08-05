В Сочи нашли заблудившуюся в горах три дня назад пенсионерку

Спасатели после трехдневных поисков нашли заблудившуюся в горах под Сочи в Краснодарском крае 69-летнюю пенсионерку, сообщила 5 августа пресс-служба Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии