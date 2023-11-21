Карпин о том, что Афродита спела песню «Валера» после 8:0 с Кубой: «Это лишнее выделять кого‑то. Надо делать акцент на всей сборной»

— Считаете, неверно было включить песню? — Считаю, что это лишнее выделять кого‑то. Есть Валеры, Пети, Васи, кто там еще? Не совсем правильно акцентировать внимание на одном человеке, кем бы он ни был.
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