Глава МИД КНР провел встречу с вице-премьером Узбекистана по вопросам двусторонних отношений

Хэфэй, 1 апреля /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И 31 марта на полях 3-й конференции глав МИД стран-соседей Афганистана в городе Туньси /провинция Аньхой, Восточный Китай/ провел встречу с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым Как отметил Ван И, за 30 лет, прошедших со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Узбекистаном, обе страны доверяли друг другу и поддерживали друг друга, и сотрудничество в различных областях последовательно углублялось и достигло беспрецедентно высокого уровня.