Творческий коллектив из Мариуполя примет участие во Всероссийском фестивале художественного творчества

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге Хореографический коллектив «Вдохновение» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юного творчества» города Мариуполя подал заявку на участие во Всероссийском фестивале художественного творчества с международным участием «Время талантов» в номинации «Современная хореография.