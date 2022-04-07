ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Вечная Память Героям.Москву затопить, ...
  • avershin1947mailru Авершин
    Так действовали боевики в Таджикистане в90-ом. они развезли по всем микрорайонам цистерны с вином. Рассчитывая что от...Чем закончилась з...
  • Геннадий Загуменов
    от того и ожесточённые бои идут в окрестностях Мариуполя, что воюют русские с русскими .не смотря что одни русские фа...«Война в России н...

Чем закончилась затея немцев, которые решили напоить русских крымским вином

Чем закончилась затея немцев, которые решили напоить русских крымским вином

Чем закончилась затея немцев, которые решили напоить русских крымским вином Когда у немцев во Время Великой Отечественной войны не хватало сил, а может уже и желания воевать с наступающими русскими войсками, они прибегали к различным уловкам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх