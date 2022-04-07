Чем закончилась затея немцев, которые решили напоить русских крымским вином Когда у немцев во Время Великой Отечественной войны не хватало сил, а может уже и желания воевать с наступающими русскими войсками, они прибегали к различным уловкам.
Чем закончилась затея немцев, которые решили напоить русских крымским вином Когда у немцев во Время Великой Отечественной войны не хватало сил, а может уже и желания воевать с наступающими русскими войсками, они прибегали к различным уловкам.
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