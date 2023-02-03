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Поттер про 0:0 с «Фулхэмом»: «Челси» нужно время, чтобы все наладить. Новички адаптируются, но это непросто – с таким ценником будут вопросы»

Грэм Поттер прокомментировал ничью «Челси» с «Фулхэмом» (0:0). «Чувствуется разочарование от того, что мы не выиграли, конечно.

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