ФПВ-дроны опубликовали видеозаписи уничтожения блиндажей ВСУ на Марьинском направлении. Боец с позывным «Тишина», рассказал в беседе с корреспондентом RT Владом Андрицей, что военные из 103-го полка продолжают свою активную работу без перерыва.