ФПВ-дроны опубликовали видеозаписи уничтожения блиндажей ВСУ на Марьинском направлении. Боец с позывным «Тишина», рассказал в беседе с корреспондентом RT Владом Андрицей, что военные из 103-го полка продолжают свою активную работу без перерыва.
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