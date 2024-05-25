В РФ участились случаи кибератак

Директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что с начала спецоперации на Украине выросла интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД.
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