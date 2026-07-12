У жителей Донецка, Ясиноватой и части Червоногвардейского района Макеевки могут наблюдаться перебои в водоснабжении.
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У жителей Донецка, Ясиноватой и части Червоногвардейского района Макеевки могут наблюдаться перебои в водоснабжении.
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