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Выборы президента Южной Осетии переходят на второй тур

Выборы президента Южной Осетии переходят на второй тур

После обработки первых голосов избирателей стало понятно, что окончательно имя будущего президента Южной Осетии объявят по итогу второго тура выборов, которые должны состояться 24 апреля.

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