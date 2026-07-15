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СахПресс

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Более 8 тыс. резюме разместили сахалинцы и курильчане на портале «Работа России»

Более 8 тыс. резюме разместили сахалинцы и курильчане на портале «Работа России»

С начала 2026 года жители Сахалинской области разместили на портале «Работа России» 8141 резюме. Большинство соискателей — женщины, их доля составляет 51,4%, сообщили в пресс-службе регионального Кадрового центра.

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